Ilham Tohti, o prémio Sakharov que pode nem sequer estar vivo

Com uma

área

quase 18 vezes superior à de Portugal e situada na fronteira com o Paquistão, Afeganistão e várias ex-repúblicas soviéticas da

Ásia

Central,

Xinjiang

é uma região rica em petróleo e gás natural, mas com reduzida densidade populacional. Atualmente, os uigures constituem mais de um terço dos seus 21 milhões de habitantes.





O Governo chinês, que primeiro negou a existência destes campos, afirmou, entretanto, tratar-se de centros de formação vocacional que visam integrar os

uigures

na sociedade.

denunciava abusos dos direitos humanos sofridos pelos

uigures





Há mais de dois anos que a família não sabe nada dele. Ilham Tohti, professor de economia e membro da comunidade muçulmana uigure, foi preso pelo regime chinês em setembro de 2014, mas desde 2017 que lhe foram negadas quaisquer visitas, mesmo da sua família, com estes a não saberem se ele se mantém cativo na mesma prisão, em que condições vive ou se está vivo sequer. Agora ganhou o prémio Sakharov.Antes de ser condenado a prisão perpétua, Tohti lutou durante 20 anos contra a repressão causada pelo Governo chinês ao seu povo. Segundo o mesmo, os chineses uigure não têm direito às mesmas oportunidades de educação e trabalho que os chineses han (92% dos habitantes da China são de etnia Han), nem sequer lhes é dada a liberdade de praticar a sua religião, a muçulmana. "Não há um representante nosso, nenhum jornal nosso. O que é que pessoas comuns podem fazem quando são injustiçadas? Algumas vão lutar com resistência, ainda que eu seja contra a violência, acredito que haverá cada vez mais resistência violenta de pessoas comuns se as políticas do Governo chinês não mudarem", apontou Ilham numa entrevista em 2013.Há depois os campos de concentração. Estima-se que 1,5 dos 11 milhões de chineses uigure estejam cativos em campos de concentração, construídos de propósito para aprisionar membros de minorias. Os relatos de mortes e de trabalhos forçados são amplamente conhecidos, com várias organizações internacionais a condenar tais atos.A República Popular da China anexou a região de Xinjiang em 1949, sendo que a sua população era composta, nessa altura, por 76% de uigures. Esta etnia é muçulmana e é original da Mongólia, tendo emigrado para esta região da Ásia entre o século VII e o IX.Ainda que Pequim nunca tenha reconhecido Xinjiang como uma colónia, como parte da sua política de território unificado, também nunca foi bem território chinês. Assim, todos os seus residentes foram reprimidos durante anos, sofrendo com direitos reduzidos, pressão policial e até vigilância apertada.Nos últimos anos, o regime chinês classificou até este grupo étnico como terrorista, com centenas de uigures a serem perseguidos, presos e até mortos. Foram também criados cerca de três dezenas de centros de doutrinação polítia em Xianjiang para deter uigures.Tal como afirmava o académico em entrevista, faltava a este povo um porta-voz, alguém que falásse ao mundo daquilo que os uigures sofrem, mas também um mediador com aqueles que podem resolver o problema. Foi isso mesmo que se tornou, crítico ativo do regime chinês, criou um portal de notícias do seu povo, o Uygur Online, onde escrevia em mandarim e uigure, a sua língua materna, e deu várias entrevistas ondena região de Xinjiang. Dava também aulas sobre estudos de minorias na Universidade Minzu, em Pequim.

Depois de, em 2009, a capital de Xinjiang, Urumqi, ter sido o palco dos mais violentos conflitos étnicos registados nas últimas décadas na China, entre os uigures e os han, predominantes em cargos de poder político e empresarial regional, Tohti denunciou casos de uigures que foram presos, mortos ou desapareceram. Na sequência daquele caso, o intelectual chinês ficou detido por várias semanas.

Já em 15 de janeiro de 2014, Ilham Tohti foi levado da sua casa em Pequim pela polícia. Durante cinco meses, permaneceu incontactável e em local incerto, até que, em 23 de setembro, foi condenado à prisão perpétua por "separatismo".

"O principal conflito em

Xinjiang

não se deve ao terrorismo ou ao

contraterrorismo

, mas antes à desigualdade e abuso de poder", apontou

Tohti

, na altura em que foi preso. "Trata-se antes de como poderosos interesses instalados monopolizam os recursos do desenvolvimento", descreveu.

Acusações de separatismo na China são frequentemente usadas pelas autoridades para suprimir críticas às políticas do Governo. Pequim considera que qualquer crítica às suas políticas

étnicas

visa promover

disfarçadamente

ideias separatistas.



A União Europeia atribuiu-lhe agora o prémio que todos os anos indivíduos e organizações que se destacam na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, depois do mesmo já ter estado nomeado em 2016. Não se sabe, no entanto, se este algum dia irá receber a notícia.



(com Lusa)