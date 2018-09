É época de caça na administração norte-americana ao autor ou autora de um texto de opinião publicado no jornal The New York Times, na quarta-feira, denunciando um alegado movimento de resistência "silencioso" ao "comportamento errático e perigoso" de Donald Trump como presidente dos EUA, que pode mostrar-se como uma sabotagem interna dentro de um dos países mais poderosos do mundo.

Trump já exigiu na sua plataforma preferida – o Twitter – que o jornal lhe entregue o nome deste "alto funcionário" da Casa Branca por motivos de "segurança nacional", revelando-se obcecado em descobrir quem é esta "garganta funda".

Contudo, não é só Trump obstinado com a ideia de descobrir o nome do autor do artigo. Pode dizer-se que é o país inteiro com a mesma curiosidade e as apostas populares e nos media não tardaram.



Muitos nomes foram sugeridos até agora, dentro e fora da administração: a actual porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders; o general John F. Kelly, chefe de gabinete de Donald Trump; o advogado da Casa Branca, Don McGahn; Dan Coats , o director do Serviço Nacional de Informações; a responsável pelo Departamento de Segurança Interna; Kirstjen Nielsen; o procurador-geral nomeado por Trump, Jeff Sessions – todos nomes suficientemente perto do presidente e com cargos "altos" na Casa Branca – um dado mencionado pelo próprio autor da peça.







A lista é mais extensa do que isto. Nas diferentes teses sobre quem é o escritor e membro do alegado movimento que pretende impedir que Donald Trump tome decisões que levem ao prejuízo de um país inteiro, há ainda James Mattis, secretário de Defesa; Mike Pence, o vice-presidente; Nikki Haley, embaixadora nas Nações Unidas; ou Jared Kushner com o apoio de Ivanka Trump, filha do líder dos EUA.

Terá sido Melania Trump, a primeira-dama dos EUA, a denunciar o próprio marido? Este nome não consta na lista que a jornalista da CNN Chris Cillizza formulou, mas é uma das figuras fortes nas apostas online.





Does the so-called "Senior Administration Official" really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de setembro de 2018





Na Internet, onde qualquer um pode votar no seu palpite de quem será a "garganta funda" do governo norte-americano, Jim Matis, Jeff Sessions e o secretário de Estado Mike Pompeo estão em franca vantagem.



O que sabe sobre o autor do artigo

Ao longo do texto de opinião, o autor deixou poucas e vagas pistas sobre si próprio: assumiu-se como um "alto funcionário" da Casa Branca – um dado que praticamente todos os candidatos sugeridos partilham; não está politicamente alinhado com a "esquerda"; e está próximo do presidente para poder observar as suas decisões e comportamentos numa base diária.

Poderá ser ainda um funcionário apontado pelo próprio presidente e nada sugere que não seja um dos seus "homens-fortes", como Pompeo ou Pence.