A líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen vai adoptar a linhas políticas de Matteo Salvini, o ministro do Interior italiano, com o objectivo de conseguir "uma revolução democrática" na Europa. "[Matteo Salvini] conhece muito bem as nossas posições. Nós vamos apoiá-lo. Nós vamos, evidentemente, fazer uma campanha com as mesmas linhas políticas", disse Le Pen em declarações à estação francesa Radio Classique esta quinta-feira.

"Temos uma grande amizade e eu tenho um grande respeito pelo que ele [Salvini] está a tentar fazer. Com todos aqueles que partilham na Europa as nossas ideias vamos, efectivamente, fazer uma revolução democrática europeia", garantiu a deputada francesa, fazendo referência às vitórias da extrema-direita italiana e austríaca.

"O nosso objetivo não é conseguir mais um ou dois eurodeputados. O nosso objetivo é podermos constituir uma coligação maioritária no Parlamento Europeu para pararmos com o rumo louco que a União Europeia está a trilhar", afirmou Le Pen. A líder de extrema-direita não vai ser cabeça de lista mas vai participar na campanha e nas eleições em 2019.

"Não existe Europa sem nações livres e soberanas", defendeu Le Pen, acusando o presidente francês Emmanuel Macron de não estar a defender a Europa mas sim a União Europeia. "Uma estrutura antidemocrática (…) com resultados absolutamente catastróficos nos planos social e económico", concluiu.