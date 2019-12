Queda de muro provoca a morte de um idoso em Santiago de Compostela

Um idoso faleceu na quinta-feira soterrado por um muro que ruiu, no Parque de Santo Domingo de Bonaval, em Santiago de Compostela, devido ao forte temporal que fustiga a Galiza desde o início do dia. A informação foi avançada por fontes do 112 galego.

O cadáver foi encontrado quando se estavam a remover os escombros do muro, derrubado numa zona onde as chuvas tinham provocado a acumulação de uma grande quantidade de resíduos. O 112 da Galiza contabilizou ao logo de quinta-feira 1.575 ocorrências.