Quatro pessoas feridas num ataque a uma sinagoga em Manchester

Polícia inglesa confirmou ter baleado o suspeito, sem revelar o estado em que se encontra. Feridos foram esfaqueados ou atropelados por carro conduzido pelo atacante.

Um homem terá esfaqueado várias pessoas numa sinagoga em Manchester, Inglaterra. A polícia indicou que existem várias pessoas feridas. Segundo os últimos dados serão quatro os feridos deste ataque.

Ataque numa sinagoga em Manchester faz vários feridos
Ataque numa sinagoga em Manchester faz vários feridos Peter Byrne/PA via AP

As autoridades, segundo reporta a estação de televisão pública BBC, balearam o suspeito, não se sabendo se sobreviveu.

A polícia indicou, entretanto em comunicado, ter sido chamada para a Sinagoga Heaton Park, em Crumpsall (Manchester), por uma testemunha que viu um carro a conduzir em direção a transeuntes. Um minuto depois de ter sido acionada, pelas 9h38, "foram disparados tiros e um homem, que se acredita ser o autor, foi baleado", refere ainda o comunicado.

Os paramédicos socorreram para já quatro pessoas que foram feridas tanto pelo carro conduzido pelo autor como por golpes de faca.

Este incidente acontece no Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus que se reúnem em sinagogas.

Em atualização

Tópicos Crime Polícia Televisão Sinagoga Manchester BBC
