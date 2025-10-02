Quatro pessoas feridas num ataque a uma sinagoga em Manchester

Polícia inglesa confirmou ter baleado o suspeito, sem revelar o estado em que se encontra. Feridos foram esfaqueados ou atropelados por carro conduzido pelo atacante.

Um homem terá esfaqueado várias pessoas numa sinagoga em Manchester, Inglaterra. A polícia indicou que existem várias pessoas feridas. Segundo os últimos dados serão quatro os feridos deste ataque.



Ataque numa sinagoga em Manchester faz vários feridos Peter Byrne/PA via AP

As autoridades, segundo reporta a estação de televisão pública BBC, balearam o suspeito, não se sabendo se sobreviveu.

A polícia indicou, entretanto em comunicado, ter sido chamada para a Sinagoga Heaton Park, em Crumpsall (Manchester), por uma testemunha que viu um carro a conduzir em direção a transeuntes. Um minuto depois de ter sido acionada, pelas 9h38, "foram disparados tiros e um homem, que se acredita ser o autor, foi baleado", refere ainda o comunicado.

Police were called to the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, on Middleton Road, Crumpsall, at 9.31am by a member of the public, stating he had witnessed a car being driven towards members of the public, & 1 man had been stabbed. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Os paramédicos socorreram para já quatro pessoas que foram feridas tanto pelo carro conduzido pelo autor como por golpes de faca.

Este incidente acontece no Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus que se reúnem em sinagogas.

