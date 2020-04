A pandemia de covid-19 vai afectar principalmente a comunidade mais envelhecida e os homens parecem ser mais propensos a não resistir. Mas um novo relatório das Nações Unidas sobre o futuro da mulher mostra um cenário negro para os próximos dez anos. Os dados mostram que a violência doméstica irá aumentar 20%; dezenas de milhões de mulheres irão ficar sem acesso a métodos contraceptivos; milhões de meninas serão vítimas de mutilação genital feminina e milhões irão ter gravidezes indesejadas.

O número de casos de violência doméstica vai aumentar exponencialmente devido às regras de confinamento. Poderão vir a acontecer mais 15 milhões de casos de violência doméstica do que o expectável em condições normais, de acordo com a UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas). O estudo descobriu também que dezenas de milhões de mulheres não vão ter acesso a meios de contracepção este ano.

Em todo o mundo têm subido as denúncias de violência doméstica e os especialistas acreditam que a tendência é que estes valores venham a aumentar. Os cálculos falam num aumento de 20% em todo o mundo durante os três meses em que o condicionamento caseiro durar. Nestes valores entra também uma estimativa de casos que nunca serão reportados.

O relatório refere ainda que se o confinamento se mantiver durante mais do que três meses, os números não se devem alterar. Ou seja, nos primeiros três meses acontecerão mais 15 milhões de agressões. Se o confinamento for prolongado, serão mais 15 milhões de agressões, aumentando o total para mais 30 milhões do que em condições regulares.

O relatório aponta ainda para uma das consequências desta pandemia na proteção de vítimas de violência doméstica: com o encerramento de centros e com a diminuição de atividade dos gabinetes de prevenção, um terço dos casos que podiam ser impedidos não irão ser impedidos. E esta tendência irá manter-se na próxima década.

A falta de contraceptivos

Os investigadores responsáveis pelo estudo concluíram ainda que até 144 milhões de mulheres de países em vias de desenvolvimento ficarão sem acesso a métodos contraceptivos se as medidas de confinamento se mantiverem. Dessas mulheres, cerca de um milhão irão ter uma gravidez indesejada.

De acordo com a Federação Internacional de Acompanhamento Familiar, mais de cinco mil clínicas fecharam em 64 países. Mais pessimista do que as Nações UNidas a Marie Stopes International acredita que se possam vir a registar mais de três milhões de gravidezes indesejadas, 2,7 milhões de abortos em condições pouco aconselháveis e mais de 11 mil mortes relacionadas com a gravidez.

O atraso da mutilação genital feminina

A pandemia vai também atrasar os esforços para acabar com a mutilação genital feminina. E o fim das atividades direcionadas para esta missão pode mesmo reduzir significativamente o trabalho destas instituições.

As previsões para os próximos dez anos eram de que a comunidade internacional iria conseguir diminuir em 5,3 milhões o número de crianças excisadas. Estes números podem agora ficar reduzidos a 66% de sucesso.

O relatório revela ainda que durante a próxima década 13 milhões de crianças a mais irão casar.