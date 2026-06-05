Putin rejeita carta aberta: "Ele não quer pôr fim à guerra", diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu esta quinta-feira, numa carta aberta, uma conversa a sós com Putin para chegarem a um "cessar-fogo completo".

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, comentou no Telegram a resposta do homólogo russo, Vladimir Putin, à carta aberta que enviou esta quinta-feira a Moscovo.



Zelensky Associated Press

"Infelizmente, a Rússia está a novamente a escolher a guerra – todos ouviram a resposta de hoje. Uma resposta fraca. Ele simplesmente não quer pôr fim à guerra", escreveu Zelensky nas redes sociais.

A reação de Zelensky surge no seguimento da resposta de Putin, esta quinta-feira, ao considerar a carta "grosseira" e assumir que não vê "sentido nenhum" no encontro que Kiev propõe.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu esta quinta-feira, numa carta aberta, uma conversa a sós com Putin para chegarem a um "cessar-fogo completo".

Kiev tem vindo a propor um cessar-fogo definitivo, mas Moscovo tem rejeitado essa ideia.

Vladimir Putin, que já antes declarara que só estaria disposto a reunir-se com Zelensky após a conclusão de um acordo de paz, estava a terminar uma reunião com a imprensa estrangeira em São Petersburgo quando a carta aberta foi divulgada. Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu, declarando que Volodymyr Zelensky pode reunir-se com Vladimir Putin “em qualquer altura”, segundo a comunicação social estatal russa.

“Zelensky pode vir a Moscovo em qualquer altura”, disse Peskov, acrescentando que o Presidente russo ainda não viu a carta em questão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também já reagiu, afirmando que um encontro entre os Presidentes Putin e Zelensky seria “ótimo”.

“Fico muito feliz por estarem a falar em encontrar-se. Acho que tivemos algo que ver com isso (…) Acho que seria ótimo que se encontrassem”, declarou Trump na sala oval da Casa Branca.