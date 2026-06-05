Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Mundo

Putin rejeita carta aberta: "Ele não quer pôr fim à guerra", diz Zelensky

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:50
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
As mais lidas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu esta quinta-feira, numa carta aberta, uma conversa a sós com Putin para chegarem a um "cessar-fogo completo".

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, comentou no Telegram a resposta do homólogo russo, Vladimir Putin, à carta aberta que enviou esta quinta-feira a Moscovo.

Zelensky
Zelensky Associated Press

"Infelizmente, a Rússia está a novamente a escolher a guerra – todos ouviram a resposta de hoje. Uma resposta fraca. Ele simplesmente não quer pôr fim à guerra", escreveu Zelensky nas redes sociais.

A reação de Zelensky surge no seguimento da resposta de Putin, esta quinta-feira, ao considerar a carta "grosseira" e assumir que não vê "sentido nenhum" no encontro que Kiev propõe.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu esta quinta-feira, numa carta aberta, uma conversa a sós com Putin para chegarem a um "cessar-fogo completo".

Kiev tem vindo a propor um cessar-fogo definitivo, mas Moscovo tem rejeitado essa ideia.

Vladimir Putin, que já antes declarara que só estaria disposto a reunir-se com Zelensky após a conclusão de um acordo de paz, estava a terminar uma reunião com a imprensa estrangeira em São Petersburgo quando a carta aberta foi divulgada. Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu, declarando que Volodymyr Zelensky pode reunir-se com Vladimir Putin “em qualquer altura”, segundo a comunicação social estatal russa.

“Zelensky pode vir a Moscovo em qualquer altura”, disse Peskov, acrescentando que o Presidente russo ainda não viu a carta em questão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também já reagiu, afirmando que um encontro entre os Presidentes Putin e Zelensky seria “ótimo”.

“Fico muito feliz por estarem a falar em encontrar-se. Acho que tivemos algo que ver com isso (…) Acho que seria ótimo que se encontrassem”, declarou Trump na sala oval da Casa Branca.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Putin rejeita carta aberta: "Ele não quer pôr fim à guerra", diz Zelensky