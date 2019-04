Os serviços de inteligência indianos avisaram, duas horas antes dos atentados, os congéneres do Sri Lanka da possibilidade de ataque terrorista.

Contudo, os terroristas envolvidos já eram investigados 14 dias antes das explosões, que mataram mais de 320 pessoas. Nenhuma destas informações chegaram ao gabinete do primeiro-ministro do Sri Lanka.



Em conferência de imprensa em Colombo, o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, diz que se tivesse tomado conhecimento destas ameaças "teria prevenido muitos dos ataques nas igrejas e teria mais segurança nos hotéis". "E ainda há pessoas à solta com explosivos", acrescenta.



O líder do Sri Lanka diz que o chefe de Estado local já abriu uma investigação para apurar as razões que levaram a que a informação não chegasse ao gabinete de Ranil Wickremesinghe.



Recorde-se que, esta terça-feira, o autoproclamado Estado Islâmico assumiu, esta terça-feira, a responsabilidade pelos atentados de domingo no Sri Lanka, que mataram mais de 300 pessoas. A informação foi veiculada através da agência Amaq. A reivindicação não pôde ser confirmada e o grupo jihadista não divulgou qualquer vídeo dos atacantes a prometer lealdade ao ISIS.



"Os executores do ataque que teve como objetivo os cidadãos dos países da coligação e cristãos [realizado] anteontem [no domingo] são combatentes do Estado Islâmico", afirmou em comunicado uma fonte próxima dos jihadistas ao órgão de propaganda do ISIS, que perdeu todo o território que controlava no Iraque e na Síria.



Antes desta reivindicação, o governo do Sri Lanka revelara que as primeiras investigações apontam para que os atentados coordendos tenham sido uma retalização dos ataques contra duas mesquitas no Nova Zelândia. Segundo as declarações de um ministro cingalês, citadas pela Reuters, as autoridades acreditavam ainda que o ato terrorista foi prepetrado por dois grupos islâmicos locais, sendo um deles o já falado National Thowheeth Jama'ath. Não foi excluída a possibilidade de terem ajuda internacional, o que o anúncio do grupo jihadista parece confirmar.



No passado dia 15 de março, 50 pessoas perderam a vida e outras tantas ficaram feridas num ataque indiscriminado contra muçulmanos que se encontravam em duas mesquitas em Christchurch, antes da oração do meio-dia. O alegado autor dos ataques, o australiano Brenton Tarrant, foi preso no mesmo dia, tendo sido acusado pela polícia por 50 homicídios e 39 tentativas de homicídio. Publicou um memorando onde declarava o seu ódio aos mulçumanos.