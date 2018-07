O presidente russo, Vladimir Putin, destacou o papel de Angola na estratégia da Rússia com África e anunciou novas perspectivas de cooperação, num encontro com o seu homólogo João Lourenço esta sexta-feira em Joanesburgo, disse à Lusa o chefe da diplomacia angolana.O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, referiu que no encontro com o Presidente João Lourenço, o chefe de Estado russo anunciou que "há perspectivas de reforçar as relações de cooperação com Angola"."Foi-nos muito grato ouvir o Presidente Putin destacar o papel do nosso país na estratégia da Rússia com África. Falámos de vários assuntos que interessam aos dois países, nomeadamente a cooperação que temos em várias áreas, como no sector espacial, na indústria extractiva, e ainda da nossa cooperação militar. Tivemos a sensação que somos de facto, hoje, o principal parceiro da Rússia em África", disse à Lusa o chefe da diplomacia angolana.Na cimeira BRICS África, que hoje concluiu a 10.ª Cimeira do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Joanesburgo, Vladimir Putin sublinhou na sua intervenção a conversa que manteve com João Lourenço."Conversámos com o Presidente de Angola ontem [quinta-feira] sobre o trabalho conjunto entre empresas angolanas e a companhia russa, Alrosa, que se dedica à exportação na área de diamantes Catoca, que contribui com 6% da produção mundial de diamantes", destacou o Presidente russo.