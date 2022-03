Putin acusa Ucrânia de "arrastar" negociações de paz

Em conversa com o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente da Rússia diz que Kiev está a "tentar todas as maneiras possíveis para empatar o processo de negociação", com propostas "cada vez mais irrealistas". Kremlin avança que lado ucraniano "não está preparado para aumentar o ritmo das negociações".