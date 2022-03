Biden chama Putin de 'ditador assassino' e 'puro rufia'

O presidente dos EUA, Joe Biden, acusou esta quinta-feira Vladimir Putin de ser um "ditador assassino" e um "puro rufia", fortalecendo as palavras que já tinha dito no dia anterior e acusando o homólogo russo de abrir uma "guerra imoral contra as pessoas da Ucrânia".



Joe Biden EPA

Durante o discurso no almoço anual dos Amigos da Irlanda no Capitólio, em celebração do Dia de São Patrício, Biden elogiou as sanções aplicadas pela República da Irlanda à Rússia e disse que o Ocidente estava preparado para uma invasão da Rússia à Ucrânia, defendendo uma ação forte contra Moscovo.

"Temos agora a Irlanda e o Reino Unido unidos na luta contra um ditador assassino, um puro rufia que quer travar uma guerra imoral contra as pessoas da Ucrânia", disse o presidente norte-americano.

Biden just referred to Putin as both a "murderous dictator" and "pure thug" pic.twitter.com/HIU5u1lYbV https://t.co/zR9skkElgP via @ralakbar — Liveuamap (@Liveuamap) March 17, 2022

A referência surge um dia depois de Biden ter chamado pela primeira vez Putin de "criminoso de guerra" desde o início da invasão russa da Ucrânia. "É um criminoso de guerra", atirou, sem mais detalhes, quando respondia a um jornalista à saída de um evento dedicado à luta contra a violência doméstica, que decorreu na Casa Branca.

A porta-voz da presidência norte-americana, Jen Psaki, esclareceu pouco depois que Biden tinha falado "com o coração" depois de ter visto imagens das "ações bárbaras de um ditador brutal". Jen Psaki acrescentou que continua em andamento um "procedimento legal no Departamento de Estado" relativo à qualificação legal de "crimes de guerra" cometidos pela Rússia na Ucrânia.

Até agora, nenhum governante norte-americano tinha utilizado publicamente os termos "criminoso de guerra" ou "crimes de guerra", ao contrário de outros estados ou organizações internacionais.

Em reação, o Kremlin disse que as afirmações eram "inaceitáveis, imperdoáveis e inadmissíveis", através do porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. "É o chefe de Estado de um país que durante muitos anos bombardeou pessoas em todo o mundo. O presidente de um país destes não tem o direito de fazer tais declarações", disse.

A primeira vez que Biden se referiu a Putin como um "ditador" foi durante o seu discurso do Estado da União, a 1 de março.

"Ao longo da nossa história, aprendemos a lição: quando ditadores não pagam um preço pela sua hostilidade, causam mais caos. Continuam o que estavam a fazer. E, os custos e ameaças à América e ao mundo continuam a aumentar", disse o presidente norte-americano.