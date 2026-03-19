Pugilista de 19 anos executado no Irão por envolvimento em protestos contra o regime

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A guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram contra o Irão não impediu o país de continuar a reprimir os seus opositores, levando até a uma maior violência nos métodos utilizados. Nas últimas horas, o regime islâmico executou três pessoas por enforcamento e entre elas estava Saleh Mohammadi, um lutador de 19 anos que estava acusado de ter matado um agente policial. Os outros dois executados são Mehdi Ghasemi e Saeed Davoudi.



Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi e Saeed Davoudi enforcados pelo regime iraniano Iran Human Rights

Segundo as informações obtidas por ONGs de direitos humanos, Mohammadi foi acusado de matar um polícia durante os protestos generalizados contra o regime em novembro passado, mas a sentença apenas dizia que o seus crimes eram "inimizade contra Deus" e ser um agente estrangeiro. A execução deveria ser pública, mas fontes iranianas indicam que os condenados foram enforcados à porta fechada numa prisão na cidade de Qom, considerada sagrada pelos persas.

O praticante de luta-livre (que competia a nível nacional e tinha até participado em torneios internacionais) negou todas as acsusações em tribunal e familiares afirmaram que a sua confissão foi obtida depois de ter sido torturado.

Membros da comunidade de luta-livre iraniana vieram também a público dizer que Mohammadi nunca havia sido violento.