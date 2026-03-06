Sábado – Pense por si

Mundo

Produção de armamento avançado dos EUA será quadruplicada, garante Trump

Lusa 22:40
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que os principais fabricantes de armamento do país concordaram quadruplicar a produção de armas avançadas.

Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA AP

Trump fez o anúncio na rede social Truth, em plena campanha militar contra o Irão, após uma "reunião muito produtiva com as mais importantes empresas de defesa" do país, que concordaram em quadruplicar a sua produção de armas de alta tecnologia.

"A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas destas armas já estão em curso. Temos um fornecimento praticamente ilimitado de munições de grau médio e médio-superior, que estamos a utilizar, por exemplo, no Irão e, recentemente, na Venezuela. Independentemente disso, também aumentamos os pedidos a estes níveis", disse Trump.

Na reunião estiveram executivos da BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon.

Segundo Trump, outra reunião foi agendada para daqui a dois meses.

"Os estados de todo o país estão a concorrer para sediar estas novas fábricas", conclui o Presidente norte-americano.

O Irão tem colocado em causa a capacidade de os Estados Unidos terem munições para prosseguir ataques ao nível efetuado desde o início da ofensiva, no sábado passado, enquanto as forças norte-americanas asseguram ter capacidade para mantê-los durante o tempo que for necessário.

As forças norte-americanas e israelitas têm dado conta da eliminação da capacidade ofensiva do Irão, nomeadamente de mísseis balísticos e 'drones', nos ataques em curso.

Também hoje, Trump exigiu a "rendição incondicional" do Irão e afirmou que pretende envolver-se tanto na escolha dos futuros dirigentes do país como na sua reconstrução.

"Não haverá acordo com o Irão, apenas uma RENDIÇÃO INCONDICIONAL! Depois disso, e da escolha de um ou mais líderes ÓTIMOS E ACEITÁVEIS, com muitos parceiros e aliados maravilhosos e muito corajosos, trabalharemos incansavelmente para reconstruir o Irão, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte que nunca", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social, recorrendo a maiúsculas como habitualmente.

"MAKE IRAN GREAT AGAIN! (TORNAR O IRÃO GRANDE NOVAMENTE!)", acrescentou Donald Trump, fazendo uma adaptação ao Irão do seu lema de campanha "Make America Great Again (Tornar a América Grande Novamente)".

