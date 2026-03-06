Irão: Ataque com drones ao Iraque atingiu base militar no aeroporto de Bagdade

Pelo menos dois dos drones caíram dentro da área da base.

Um ataque de drones ao Iraque atingiu esta sexta-feira à noite uma base militar no aeroporto de Bagdade que acolhe uma missão diplomática americana, disseram fontes da segurança.



Tropas em Bagdade AP

"Quatro drones alvejaram" uma base militar situada no aeroporto da capital iraquiana, afirmou um responsável de segurança em declarações à agência de notícias francesa AFP.

Pelo menos dois dos drones caíram dentro da área da base, precisou outro responsável.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.