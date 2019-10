Princess Margaret, em

O jovem de 18 anos que foi alvejado enquanto se manifestava em Hong Kong estaria a amotinar-se e a atirar tijolos, disse um procurador do estado em tribunal. O jovem foi baleado a curta distância no ombro.Tsang Chi-kin (também conhecido por Tony), um "aluno modelo" de 18 anos, foi acusado pelo estado de Hong Kong de ter agredido as autoridades com um bastão branco e de estar a causar tumultos, arriscando-se a uma pena de prisão que pode chegar aos dez anos. O procurador afirmou que Tony estava com um comportamento mais violento do que os restantes manifestantes.Tony foi atingido a tiro com uma bala de arma de fogo durante os protestos realizados em Admiralty, estando internado no hospital Hong Kong . "Por volta das 16h (9h em Lisboa), um grupo grande de manifestantes violentos atacaram os agentes da polícia na Tai Ho Road", disse a superintendente da polícia num vídeo gravado para o Facebook. "Um dos agentes sentiu que corria risco de vida e disparou contra um dos atacantes."O juiz estabeleceu a fiança de Tsang em 5.000 dólares de Hong Kong (cerca de 600 euros) e proibiu-o de abandonar o país. À saída da sala de tribunal, o advogado do jovem estudante foi aplaudido pelos seus companheiros. Já fora do edifício, os jovens abriram guarda-chuvas para proteger a identidade de outros manifestantes que foram ouvidos. Muitos dos civis que aguardavam o resultado do julgamento usavam máscaras, em desafio à lei que o proíbe.

O julgamento continua a partir de 14 de novembro.



O tiro originou um sentimento de raiva nos colegas de protesto de Tony que afirmaram que a ação violenta da polícia "significava guerra". Estas manifestações são uma continuação dos protestos que começaram em junho por causa de um projeto de extradição agora arquivado e desde então se transformaram num movimento anti-China, tem como objetivo a conquista de mais democracia no território chinês semi-autónomo.

"O Tony foi sempre um modelo para os alunos mais novos da escola", garantiu um dos estudantes que se identificou apenas como Wong, durante uma conferência dada na escola frequentada pelo jovem alvejado: "O movimento anti-extradição deu-lhe propósitos renovados. Ele dizia várias vezes que preferia morrer a ser preso."A escola de Tsang não prestou declarações sobre o indecente, mas prometeu aos representantes dos alunos que Tony não será expulso. Ainda assim, confessaram alunos que participaram na reunião, garantem que os responsáveis escolares nunca responderam às suas preocupações, apenas sublinhando que "a violência não é correto".