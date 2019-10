A cidade de Paris distinguiu Lula da Silva , que se encontra a cumprir uma pena de prisão, como cidadão honorário. O antigo presidente brasileiro foi homenageado pelo seu envolvimento na redução "das desigualdades sociais e económicas" no seu país.Esse envolvimento "permitiu a cerca de 30 milhões de brasileiros sair da extrema pobreza e aceder aos direitos e serviços essenciais", sublinha a câmara de Paris, presidida por Anne Hidalgo."Lula destacou-se pela sua política voluntarista de luta contra as discriminações raciais profundamente marcadas no Brasil", assinala o comunicado. A distinção foi aprovada pelo Conselho de Paris.Lula da Silva tem 73 anos e foi presidente do Brasil entre 2003 e 2010. Está a cumprir uma pena de oito anos e dez meses por corrupção, desde abril de 2018. Defende que é inocente e que foi vítima de uma concertação dos seus opositores políticos para impedir que se tornasse presidente de novo.