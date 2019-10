O manifestante de 18 anos que foi esta terça-feira atingido no peito com uma bala de arma de fogo durante os protestos em Admiralty, Hong Kong, encontra-se em estado crítico após uma cirurgia no hospital Queen Elizabeth, avança o South China Morning Post. Há cerca de duas horas, segundo Autoridade Hospitalar de Hong Kong, estes protestos tinham já deixado 66 pessoas feridas – e devido ao seu avanço nas últimas horas, o número de feridos poderá ser maior.



Esta terça-feira, no dia em que se celebrava o 70.º aniversário da República Popular, também 25 agentes ficaram feridos na sequência dos protestos.



Segundo o comissário da polícia local, Stephen Lo, a polícia de intervenção utilizou armas de fogo em seis momentos durante os protestos desta terça-feira em Hong Kong. As armas de fogo foram usadas em Tai Ho Road – onde o manifestante de 18 anos foi baleado –, em Mong Kok, em Sha Tsui Road e em Sha Tin Pass Road.



Stephen Lo defendeu a legitimidade do disparo da bala de arma de fogo que atingiu o manifestante. Foi "legal e razoável", afirmou o chefe da polícia local. "Alguns manifestantes estavam a atacar agentes da polícia e usaram um objeto afiado para atacar um polícia que estava no chão. Quando outros polícias tentaram salvar o colega, os manifestantes atiraram-lhe pedras. Quando um agente sentiu que a vida dos colegas estava em sério risco, disparou uma arma de fogo".





A video circulating online shows warning shots fired as protesters and police clash at the junction of Waterloo and Nathan Roads pic.twitter.com/8WZPtAFhwC — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) 1 de outubro de 2019







Polícia lamenta que jovem tenha sido atingido

"Por volta das 16h00 (9h00 em Lisboa), um grupo grande de manifestantes violentos atacaram os agentes da polícia na Tai Ho Road", disse num vídeo gravado para o Facebook a superintendente da polícia local Yolanda Yu Hoi-kwan. "Um dos agentes sentiu que corria risco de vida e disparou contra um dos atacantes."



"A bala atingiu um jovem de 18 anos e a área em torno do seu ombro esquerdo foi atingida. Ele estava consciente quando foi levado para o hospital", acrescentou. "A polícia não queria mesmo que houvesse feridos, por isso sentimo-nos muito tristes. Avisamos os manifestantes violentos para que parem de quebrar a lei imediatamente, porque vamos impor a lei".



Desde junho que ocorrem protesto em Hong Kong, cujo estatuto especial permite liberdades não existentes na China continental. Os cidadãos de dizem estar a perder estas liberdades e exigem mais democracia.