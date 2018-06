O primeiro-ministro japonês reagiu ao acordo assinado esta terça-feira entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Falando apenas horas depois do encontro histórico em Singapura, Shinzo Abe considerou que a cimeira foi um "primeiro passo para a resolução de problemas envolvendo a Coreia do Norte" e demonstrou-se disponível para começar negociações com Pyongyang sobre os raptos de cidadãos japoneses durante a Guerra Fria.

Kim e Trump assinaram um documento que prevê por parte do líder norte-coreano "uma desnuclearização total da Península da Coreia" além de comprometerem-se a recuperar os prisioneiros de guerra ou militares desaparecidos em combate, sem especificar quaisquer detalhes.

O texto refere a troca de restos mortais de prisioneiros e informações sobre soldados desaparecidos em combate durante a Guerra da Coreia (1950-1953). Na conferência de imprensa do final da cimeira Trump voltou a falar do assunto, afirmando que os norte-coreanos se comprometeram a "trabalhar sobre o assunto".

No entanto, o acordo não inclui qualquer referência ao rapto de cidadãos japoneses nas décadas de 70 e 80 por parte da Coreia do Norte, erguendo incertezas sobre se este assunto irá mesmo ser abordado nos próximos tempos. Pyongyang chegou inclusive a afirmar no passado que essa questão com o Japão já foi resolvida.

O governo japonês possui ainda uma lista de 17 cidadãos japoneses raptados pelo estado norte-coreano durante este período, supostamente com o objectivo de ensinarem japonês. Mas apenas cinco destes voltaram ao Japão em 2002, com a Coreia do Norte a insistir que oito dos ainda desaparecidos faleceram entretanto e que os restantes quatro nunca entraram em território norte-coreano.