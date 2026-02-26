Sábado – Pense por si

Mundo

Primeira-ministra dinamarquesa quer capitalizar tensões sobre a Gronelândia e convoca eleições

Luana Augusto
Luana Augusto 17:42
Primeira-ministra dinamarquesa quer consolidar o crescente apoio ao seu partido.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou esta quinta-feira a convocação de eleições antecipadas. “Recomendei ao rei Frederik que as eleições sejam realizadas a 24 de março”, disse Frederiksen aos parlamentares durante uma sessão plenária no parlamento.

Mette Frederiksen discursa após anúncio de eleições antecipadas na Dinamarca
Mette Frederiksen discursa após anúncio de eleições antecipadas na Dinamarca Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP

Segundo o site , esta decisão prende-se com o aumento do apoio que o seu Partido Social-Democrata tem vindo a receber no que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem vindo a fazer e que visa a (território autónomo da Dinamarca). “Apesar de haver agora uma campanha eleitoral na Dinamarca, o mundo lá fora não está à espera”, reiterou. “Como todos sabem, o conflito sobre a Gronelândia ainda não terminou. O governo, é claro, continuará a zelar pelos interesses da Dinamarca.”

Em declarações à DR, esta quinta-feira, Frederiksen considerou que convocar agora eleições antecipadas foi uma decisão responsável. "Poderíamos dizer o seguinte: Trump não deveria decidir sobre a Gronelândia, e também não deveria decidir quando haverá eleições na Dinamarca."

A primeira-ministra não esclareceu, contudo, se iria permanecer como líder dos sociais-democratas caso perdesse estas eleições. Admitiu apenas: "Não tenho planos para ficar aqui por muitos anos. Simplesmente não tenho."

O Partido Social-Democrata sofreu uma derrota nas eleições municipais de dezembro mas viram a sua popularidade a aumentar graças à defesa apaixonada da soberania dinamarquesa por parte de Frederiksen.

Segundo as mais recentes sondagens citadas pelo Politico, o partido da atual primeira-ministra arrecada 22% das intenções de votos, quase o dobro da projetada para o seu principal adversário - o Partido Verde-Esquerda.

