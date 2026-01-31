Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de janeiro de 2026 às 20:30

Militares veteranos dinamarqueses protestam junto à embaixada dos EUA contra ameaça de tomada da Gronelândia

Veteranos da Dinamarca concentraram-se esta semana à porta da embaixada dos Estados Unidos em Copenhaga para protestar contra alegadas ameaças de tentativas de tomada de controlo da Gronelândia. Os participantes expressaram preocupação com a soberania da ilha e apelam a garantias políticas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos