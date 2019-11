O regresso dos jihadistas? Turquia repatria militantes do EI

A Turquia deportou um jihadista norte-americano e vai em breve deportar outros sete de nacionalidade alemã, indicou um porta-voz do Ministério do Interior do governo turco. A agência noticiosa estatal já tinha revelado que Ancara começou o repatriamento de militantes do grupo terrorista Estado Islâmico capturados.

Suleyman Soylu, o ministro do Interior, avisou na semana passada que Ancara começaria a repatriar os militantes do grupo terrorista Estado Islâmico para os países de origem, mesmo que as suas nacionalidades tenham sido retiradas.

"Um jihadista americano cujos procedimentos foram completados foi deportado", indicou o porta-voz Ismail Catakli. "Os planos de viagem para sete terroristas estrangeiros de origem alemã em centros de deportação foram terminados, e eles serão deportados a 14 de novembro."

A televisão NTV indicou que Catakli disse ainda que "três outros militantes do EI em centros de deportação viajarão hoje".

A Turquia quer repatriar cerca de 2.500 militantes, a maioria dos quais será enviada para nações da União Europeia. De momento, existem 813 jihadistas em 12 centros de deportação, indica a Reuters.

Em outubro, a Turquia lançou uma ofensiva no nordeste da Síria contra a milícia curda YPG, depois da decisão de Donald Trump que retirou as tropas norte-americanas da região. A YPG é considerada um grupo terrorista pela Turquia, apesar de ter mantido centenas de jihadistas presos na região.