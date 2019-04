Em março, o ciclone Idai provocou pelo menos 603 mortos em Moçambique.

Uma tempestade tropical em formação no oceano Índico poderá chegar nos próximos dias ao norte de Moçambique, alertou hoje o Instituto de Meteorologia do país.



"Formou-se um sistema de baixas pressões a norte de Madagáscar e as projeções indicam que poderá atravessar o Canal de Moçambique a partir de terça-feira", lê-se em comunicado.



A depressão atmosférica poderá chegar à fase de "tempestade tropical severa ao aproximar-se da costa norte de Moçambique, nos próximos dias, afetando a região norte de Cabo Delgado e o sul da Tanzânia", conclui.



Serviços meteorológicos na Internet preveem a chegada de uma tempestade tropical ao norte de Moçambique na quinta-feira, com ventos fortes e chuva torrencial.



O ciclone Idai, que afetou em março Moçambique, mas também o Maláui e o Zimbabué, provocou pelo menos 603 mortos em Moçambique e afetou mais de 1,5 milhões de pessoas, segundo dados das autoridades moçambicanas.