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Ucrânia: Rússia ataca três navios mercantes no porto ucraniano de Mikolayiv

Lusa 08:22
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Rússia lançou na noite de domingo contra território ucraniano um total de 147 drones de longo alcance, dos quais 123 foram neutralizados pelas defesas aéreas da Ucrânia.

O Exército russo voltou a atacar o porto de Mikolayiv com drones kamikaze Shahed, causando danos em três navios mercantes e um ferido de 50 anos, anunciou a administração militar da região de Mikolayiv.

Rússia lançou contra território ucraniano um total de 147 drones de longo alcance
Rússia lançou contra território ucraniano um total de 147 drones de longo alcance AP

De acordo com um comunicado da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou na noite de domingo contra território ucraniano um total de 147 drones de longo alcance, dos quais 123 foram neutralizados pelas defesas aéreas da Ucrânia.

As autoridades ucranianas reconheceram que os ataques de Moscovo aos portos ucranianos e aos navios mercantes que os utilizam bloquearam o acesso de navios estrangeiros à costa ucraniana do mar Negro.

A Ucrânia acusa a Rússia de pôr em risco a segurança alimentar global com estes ataques, que paralisaram as exportações ucranianas por via marítima de cereais e outros produtos agrícolas.

Kiev nega que estes ataques sejam uma retaliação russa à campanha de bombardeamentos levada a cabo pela Ucrânia contra petroleiros e cargueiros que entram e saem de portos russos ou sob controlo russo no Mar Negro e, sobretudo, no Mar de Azov.

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