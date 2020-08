O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita (na imagem), e o primeiro-ministro do país, Boubou Cisse, foram detidos por militares. A coligação por detrás dos protestos que têm acontecido no país pela demissão do presidente maliano disse que "não se tratava de um golpe militar mas uma insurreição popular", segundo a Reuters.



"IBK [a sigla para o presidente do Mali] não quis ouvir o seu povo. Até propusemos uma alternativa mas ele respondeu com mortes", afirmou à Reuters Nouhoum Togo, o porta-voz da coligação M5-RFP.



O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, condenou as detenções: "Eu condeno de forma enérgica a detenção do presidente Ibrahim Boubacar Keita, do primeiro-ministro e de outros membros do governo do Mali e peço a sua libertação imediata."



Vários soldados malianos da guarnição de Kati, no sul do Mali, detiveram hoje vários responsáveis governamentais e militares num aparente motim, suscitando receios de um possível golpe de Estado após meses de contestação contra o Presidente.



De acordo com a agência Associated Press (AP), ainda não é claro quem são os responsáveis pelo tumulto, mas a agitação teve início no mesmo quartel militar onde se originou o golpe de Estado de 2012.



Eleito em 2013, o atual Presidente, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), tem enfrentado uma pressão crescente, com a sua popularidade a diminuir, havendo atualmente um movimento dedicado a afastar o chefe de Estado maliano.



Portugal tem desde 1 de julho uma Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da Minusma, que inclui 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295.



O objetivo do destacamento português é assegurar missões de transporte de passageiros e carga, transporte tático em pistas não preparadas, evacuações médicas, largada de paraquedistas e vigilância aérea, e garantir a segurança do campo norueguês de Bifrost, em Bamako, onde estão alojados os militares portugueses.