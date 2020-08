Em Itália, uma mãe recorreu de uma decisão do Tribunal de segunda instância relativa à mesada que o filho recebia, paga pelo ex-marido: o jovem de 30 anos não tinha direito a ela porque o pai não tinha que o sustentar indefinidamente. Porém, o Supremo Tribunal italiano concordou com a decisão e vai mais longe: estabelece que quando termina os estudos, um filho tem que procurar emprego. Os juízes do Supremo favorecem o conceito de dever em detrimento do "direito a cada direito possível".Segundo o jornal Il Sole, a pensão que era paga pelo pai tem uma função educativa, não é uma garantia eterna. Quando o filho termina os estudos, seja o liceu, a licenciatura ou o mestrado, tem o dever de procurar um emprego com vista a tornar-se independente.Em Itália, 64,3% dos jovens entre os 18 e os 34 anos vive ainda com pelo menos um progenitor, indicam dados de 2019.A sentença 17183 do Supremo Tribunal de Itália foi tomada relativamente a um jovem de 30 anos que ainda recebia mesada do pai. É professor de música com vínculo precário, mas ganhava cerca de 20 mil euros anuais. Além de ser retirada essa obrigação de pagar mesada ao pai, que entretanto perdeu o emprego, o tribunal também não reconheceu um direito do filho à casa dos pais.O Supremo defende ainda que os filhos não podem cultivar caprichos incompatíveis com o mercado de trabalho em mudança - ou seja, se necessário, devem gastar menos dinheiro com vista a poderem sustentar-se. Os filhos devem tentar tornar-se independentes dos pais, mesmo com contratos precários, salários baixos ou apesar da dificuldade em pagar empréstimos, por exemplo. A sentença ainda que em cada país do mundo, os 30 anos são considerados uma idade em que se consumou a emancipação do filho quanto aos pais.Segundo os juízes, o conceito de "capacidade de trabalho", que se refere à adequação a fazer um determinado trabalho, em particular um remunerado, adquire-se com a maioridade. Porém, quem atrasa essa busca por emprego entra em "abuso de direito" - o direito a ser sustentado pelos pais não se pode tornar "abusivo" ou de "má fé".