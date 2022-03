Presidente dos EUA vai avançar sem UE para proibir importação de petróleo e gás russo

A Casa Branca vai impor uma proibição às importações de energia da Rússia e a medida poderá ser anunciada ainda esta terça-feira, avança a Bloomberg citando fontes conhecedoras do tema.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A confirmar-se, a administração Biden avança sem coordenar a medida com os aliados europeus, nomeadamente a UE e o Reino Unido.De acordo com a Bloomberg, a proibição abrangerá petróleo, gás natural liquefeito e carvão oriundos da Rússia, referiram à agência noticiosa duas pessoas.Mesmo avançando antes dos aliados europeus, a medida será adotada após consultas com a UE e Londres, sendo que a Europa depende muito mais do que os EUA na importação de produtos energéticos da Rússia.Até ao momento, os produtos energéticos têm ficado de fora da lista de sanções ocidentais, tendo o Canadá sido o primeiro país a proibir a compra de petróleo russo.As importações de petróleo russo representaram cerca de 3% das importações de crude pelos EUA no ano passado, de acordo com os dados da Energy Information Administration. No total, as importações de crude e derivados de petróleo russo pesaram 8% no total das importações destes produtos pelos EUA.