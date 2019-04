No dia 11 de abril, o acordo de asilo diplomático de Assange na embaixada do Equador em Londres foi revogado. O co-fundador da WikiLeaks acabou detido.

Julian Assange violou de forma repetida as condições de asilo e tentou usar a embaixada do Equador em Londres como um centro de espionagem. A acusação é do presidente do país, Lenin Moreno.

Ao jornal britânico The Guardian, Moreno negou ter agido com vista a represálias contra Assange, por terem sido divulgados documentos acerca da sua família.

No dia 11 de abril, Assange foi arrastado da embaixada do Equador em Londres pela polícia depois de o seu acordo de asilo ter sido revogado. Agora, pode ser extraditado para os Estados Unidos. A decisão caberá aos tribunais do Reino Unido. Também na Suécia, onde Assange foi acusado de por violação e assédio sexual, há pedidos pela sua extradição.

A relação de Assange com o Equador agudizou-se depois de o co-fundador da WikiLeaks ter sido acusado de divulgar informação sobre a vida pessoal de Lenin Moreno. Contudo, este lamenta que Assange tenha usado a embaixada para interferir nas democracias de outros países.

"Qualquer tentativa para destabilizar é um ato repreensível para o Equador, porque somos uma nação soberana e respeitadora das políticas de cada país", afirmou Moreno. "Não podemos deixar que a nossa casa, a casa que abriu as suas portas, se torne um centro de espionagem."