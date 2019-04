Quando o dono foi detido, mas o animal já não se encontrava na embaixada do Equador em Londres.

O gato de Julian Assange, que viveu com ele parte dos sete anos que passou na embaixada do Equador em Londres sob asilo diplomático, encontra-se bem. O dono saiu da embaixada e foi detido pelas autoridades britânicas depois de o acordo de asilo ser revogado. Tanto a Suécia como os Estados Unidos pedem a extradição do fundador do WikiLeaks. O primeiro país, por acusações de violação a mulheres que recaem sobre Assange; o segundo, pela divulgação de documentos secretos.

O gato, conhecido como Embassy Cat (gato da embaixada) nas redes sociais, foi levado pelos advogados de Assange em outubro, a pedido do dono. No Twitter, o WikiLeaks partilhou imagens do animal.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. <a href="https://twitter.com/hashtag/FreeAssange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FreeAssange</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NoExtradition?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NoExtradition</a> <a href="https://t.co/zSo8RfXXc9">pic.twitter.com/zSo8RfXXc9</a></p>— WikiLeaks (@wikileaks) <a href="https://twitter.com/wikileaks/status/1117144943666106368?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de abril de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

O destino de Assange será agora decidido pelas autoridades britânicas. O presidente do Equador acusou Assange de violar as condições do seu asilo, e de tornar a embaixada um centro de espionagem.