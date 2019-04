Embaixador do Equador afirma que fundador do Wikileaks "punha excrementos nas paredes e deixava roupa interior com excrementos no lavatório".

Quando Lenín Moreno, presidente do Equador, anunciou num vídeo a expulsão de Julian Assange da embaixa do país em Londres, referiu razões diplomáticas e a "conduta desrespeitosa e agressiva". Agora, um vídeo partilhado pelo jornal espanhol El País vem confirmar o comportamento do fundador do Wikileaks que levou ao desespero de funcionários da embaixada equatoriana.

Entre os momentos captados está uma situação em que Assange surge a andar de skate numa divisão da embaixada e ainda reuniões com colaboradores seus durante um fim de semana, com a polícia chamada a intervir após a tentativa de expulsão dos convidados do australiano que, enquanto isso, tentava fotografar os seguranças.

De acordo com o embaixador Jaime Marchan ao Daily Mail, as questões de higiene estiveram também na origem dos problemas. "Quando queria ser desagradável punha excrementos nas paredes e deixava roupa interior com excrementos no lavatório. Tínhamos de insistir com ele para despejar o autoclismo e para lavar a loiça" indica, acrescentando que Assange abusou repetidamente do asilo que lhe foi concedido em maio de 2012, pelo então presidente Rafael Correa.

Na passada quinta-feira, o australiano foi detido pelas autoridades britânicas. Durante os sete anos em que esteve na embaixada equatoriana, o Equador gastou quase seis milhões de euros com Assange: mais de cinco milhões em segurança, 354 mil euros em despesas médicas, comida e lavagem de roupa e 267 mil euros em aconselhamento jurídico.