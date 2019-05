Julian Assange foi esta quinta-feira ouvido pelo tribunal de Westminster através de videoconferência, a partir da prisão da alta segurança Belmarsh, no sudeste de Londres, onde se encontra detido. Em causa está o pedido de extradição dos EUA.

Na audição, disse que não queria render-se à extradição para os Estados Unidos e que poderá recorrer.

O depoimento do fundador do WikiLeaks acontece um dia depois de o australiano ter sido sentenciado a 50 semanas de prisão por violação da liberdade condicional após se ter refugiado na embaixada do Equador, determinou a justiça britânica.

Além do pedido de extradição dos EUA onde pode ser sentenciado a um máximo de cinco anos, a Suécia poderá avançar com um semelhante para que este responda a dois crimes de agressão sexual, colocando em risco de enfrentar penas de prisão em dois países.

Assange foi preso por ter falhado a apresentação em tribunal em 2012, depois de o Reino Unido ter aprovado a sua extradição para a Suécia para responder aos crimes de violação e agressão sexual, entretanto prescritos. Já os EUA acusam o australiano de pirataria informática e de conspiração por ter tentado aceder a um computador do governo do país.

O hacker foi expulso e imediatamente detido da embaixada do Equador em Knightsbridge, Londres, há duas semanas e enviado para a prisão Belmarsh, depois de ter passado 2488 dias no local.

Julian Assange pode recorrer da extradição, tal como já tinha feito quando o tribunal britânico decidiu entregá-lo às autoridades suecas. Agora, o australiano tem duas alternativas: ou recorre da decisão do juiz ou da decisão do ministro do Interior britânico. Tem a terceira hipótese de conseguir ser extraditado para a Austrália, tal como os seus pais estão a tentar usando o princípio de precedência legal.