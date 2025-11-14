Sábado – Pense por si

Ucrânia: pelo menos dois mortos e sete feridos em ataque russo em Odessa

Lusa 10:39
Visou uma praça da cidade e atingiu lojas e automóveis em Tchornomorsk.

Um novo ataque russo com drones (aeronaves telepilotadas) à cidade ucraniana Tchornomorsk, junto a Odessa, a sul, causou esta sexta-feira pelo menos dois mortos e sete feridos, afirmou o governador local, Oleg Kiper.

Odessa continua a ser alvo de ataques russos
"Alguns dos feridos estão em estado grave", escreveu aquele responsável político na rede social Telegram, acrescentando que o ataque visou uma praça da cidade e atingiu lojas e automóveis.

A Federação Russa tem estado a levar a cabo este outono uma campanha de bombardeamentos contra as estações e subestações de produção e distribuição de eletricidade ucranianas que obrigam as autoridades do setor a fazer 'apagões' e a racionar os serviços.

Ucrânia: pelo menos dois mortos e sete feridos em ataque russo em Odessa