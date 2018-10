Sebastián Piñera afirmou que os sinais que Bolsonaro deu na campanha "são coisas que um país como o Brasil precisa" e que o candidato do PSL lhe provoca uma "certa desconfiança".

O Presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou na noite de segunda-feira, num evento em Madrid, que o candidato à presidência brasileira Jair Bolsonaro "tem um bom plano para a economia" e disse desconfiar de Fernando Haddad.



"Os sinais que (Bolsonaro) está a dar no sentido de promover a sua abertura, reduzir o défice fiscal, reduzir o tamanho do sector público com privatizações, são coisas que um país como o Brasil, que é um gigante, precisa", disse o Presidente Chileno, citado pelo jornal Folha de São Paulo.



Piñera afirmou ainda estar ciente do perfil polémico do candidato da extrema-direita: "Ouvi os seus comentários homofóbicos e sua linguagem agressiva em relação às mulheres, mas o seu plano económico aponta para a direcção correta, além de enfrentar com energia a corrupção e o populismo, dois imensos problemas que causaram os problemas no país e provocam a crise que o arrasta".



O dirigente do Chile falou também do adversário de Bolsonaro na segunda volta, dizendo que Fernando Haddad lhe provoca uma "certa desconfiança porque ninguém o conhece direito, nem como pensa".



Para Sebastián Piñera, os brasileiros votaram no candidato do Partido Social Liberal (PSL) como forma de protesto contra a classe política.



"Vi mais um voto contra os demais políticos do que a favor de Bolsonaro, e talvez por isso o clima seja de incerteza", disse.



Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) irão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras no dia 28 deste mês, após cada um ter obtido 46% e 29% dos votos, respectivamente.