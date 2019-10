Homem processa a Apple porque o iPhone o “tornou gay”

Um cidadão russo exige mais de 15 mil dólares – quase 14 mil euros – em danos, à empresa Apple, depois de afirmar que o gigante da tecnologia o tornou homossexual, relata a estação de rádio russa Govorit Moska.

D. Razumilov alega que ficou "envolvido em relações sexuais com pessoas do mesmo sexo" este verão depois de receber 69 GayCoins – em vez de BitCoins - numa aplicação de pagamento em criptomoeda. O remetente desconhecido também incluiu uma mensagem em inglês que Razumilov interpretou como "não julgar sem tentar".

Numa queixa publicada pelo Govorit Moska, na passada quarta-feira, Razumilov escreveu: "Pensei, de facto, como posso julgar uma coisa sem tentar? E decidi experimentar relações sexuais com alguém do mesmo sexo". "Dois meses depois estou envolvido com uma pessoa do meu próprio sexo e não consigo sair", continuou na sua queixa. "Tenho um namorado estável e não sei como explicar isso aos meus pais. Depois de receber a mensagem, a minha vida mudou para pior e nunca mais será normal".

Razumilov acusou a Apple de o "empurrar manipulativamente para a homossexualidade", o que lhe causou "sofrimento moral e danos à saúde mental". O Tribunal Distrital de Presnensky de Moscovo, na Rússia, registou o processo e agendou uma entrevista para 17 de outubro.



A homofobia é comum na Rússia, onde relatos de violações de direitos e ataques a pessoas LGBT são comuns. Em 2013, Moscovo introduziu uma lei contra a "propaganda gay", que proíbe oficialmente a "promoção de estilos de vida não tradicionais para menores" - proíbe o ativismo LGBT.