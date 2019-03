Um grupo de pessoas agrediu e esfaqueou um jovem de 21 anos enquanto gritava insultos homofóbicos. Ataque está a ser investigado e foi organizado um protesto em Léon.

"Maricas de merda" ou "até que morras" são alguns dos gritos que se ouvem num vídeo onde um grupo de pessoas agrediu e esfaqueou um jovem de 21 anos enquanto gritava insultos homofóbicos. O ataque ocorreu no domingo em Léon, Espanha, e as imagens que circulam pela Internet estão a gerar uma onda de indignação.



Segundo o jornal espanhol El Mundo, o Ministério do Interior espanhol confirmou que as autoridades estão a investigar o caso – que terá acontecido numa zona movimentada da cidade durante a madrugada de domingo. "Os feitos não se investigam como um delito de ódio, mas como um delito comum", disse fonte da polícia local ao jornal.



O jovem foi transportado para o hospital, de onde já recebeu alta.



A agressão ao jovem levou à organização de um protesto. A "Concentração contra as agressões fascistas" vai ocorrer em Léon, esta sexta-feira, 15 de março. "Infelizmente, este tipo de ações não são isoladas, mas têm-se repetido com maior ou menor incidência durante os últimos anos", escreve o movimento no site Tercera Información.



As imagens que se seguem podem ferir suscetibilidades.