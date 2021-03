Portugal melhorou a sua posição no Ranking Mundial da Felicidade, da ONU, tendo passado do 59.º para o 58.º lugar. O norte da Europa ocupa os lugares cimeiros.

Portugal é o 58.º país mais feliz do mundo. Finlândia volta a liderar tabela

Amanhã, 20 de março, celebra-se o Dia Internacional da Felicidade. E as Nações Unidas publicaram hoje o Ranking Mundial da Felicidade de 2021, no qual Portugal subiu uma posição face ao ano passado.

Segundo o ranking, Portugal ocupa a 58.ª posição, entre 149 países (se bem que para alguns não haja dados recentes), depois de em 2020 se ter posicionado em 59.º lugar (entre 156 países). A Argentina surge com a mesma pontuação que Portugal (5.929 pontos), na 57.ª posição.

Em 2019, Portugal tinha galgado 11 posições, ao subir para o 66.º lugar – tendo depois ascendido em 2020 ao 59.º lugar.

Já a Finlândia ficou, pelo quarto ano consecutivo, no lugar cimeiro do ranking, com 7.842 pontos.

Aliás, até ao quarto lugar na tabela, todos os países mantiveram as suas posições: a Dinamarca em segundo, a Suíça em terceiro e a Islândia em quarto.

Nas quinta e sexta posições houve mudanças: no ranking de 2020 o quinto lugar era ocupado pela Holanda e este ano é a Noruega quem fecha o quinteto dos países onde se é mais feliz, trocando de posição com os holandeses.

A Suécia mantém o sétimo lugar e o oitavo é agora ocupado pelo Luxemburgo, que subiu duas posições. Em nono surge a Nova Zelândia (desce um lugar face ao ano passado) e a fechar o top 10 está a Áustria (a cair também um lugar).

A fechar a tabela, no 149.º lugar, está o Afeganistão. Em penúltimo temos o Zimbabué e em antepenúltimo o Ruanda.

Para a elaboração deste ranking da ONU foram analisados os seis fatores: o PIB per capita, a a expectativa de uma vida saudável, apoios sociais, a liberdade individual, a generosidade e a perceção de corrupção.