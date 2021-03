Holanda. Partido de atriz porno elege deputado

Novidades nas Legislativas dos Países Baixos. Um pequeno partido anticapitalista elegeu o seu primeiro deputado. Trabalhadora do sexo e atriz de filmes pornográficos, Yvette Luhrs poderá sentar-se em breve no Parlamento.

A noite de quarta-feira foi de resultados eleitorais nos Países Baixos. O partido liberal do primeiro-ministro Mark Rutte venceu as Legislativas, os centristas europeístas chegaram a segundo e os nacionalistas de extrema-direita caíram para terceiro. O cenário do futuro governo passa por uma nova coligação, mas há novidades no Parlamento holandês, com 17 partidos a elegerem representantes. Entre as novas forças políticas com direito a deputado, há uma em destaque - o BIJ1.



Yvette Luhrs 2021 Linda Bouritius/BIJ1 O partido foi fundado em 2016 pela apresentadora de televisão Sylvana Simons, conhecida pelas posições anti discriminação e em defesa dos direitos LGBT que a levaram a sofrer várias ameaças de morte. Nesse ano, Sylvana fundou um partido, o Article 1, em referência ao artigo primeiro da Constituição dos Países Baixos, sobre, precisamente, racismo e discriminação). Em março de 2017 apresentou-se a votos, recebeu 28 700, mas não conseguiu a eleição. E em outubro, por uma questão de direitos de marca, teve que mudar de nome, para BIJ1, inspirado na palavra holandesa bijeen (juntos). Às eleições que decorreram de segunda a quarta-feira o partido apresentou uma lista de candidatos encabeçada por Sylvana Simons, da qual fazem parte ainda o ativista anti racista Quinsy Gario e a trabalhadora do sexo e atriz de filmes pornográficos Yvette Luhrs. É expectável um esquema de rotatividade dos candidatos do partido no Parlamento. Assim sendo, Yvette, de 36 anos, poderá tornar-se a primeira trabalhadora do sexo a ocupar um lugar na casa da democracia dos Países Baixos. Numa recente entrevista à agência noticiosa espanhola EFE, Yvette falou do seu percurso, de atriz em filmes para adultos e espetáculos na internet até à prostituição no Red Light District, em Amesterdão. A decisão de se iniciar na política foi tomada durante a pandemia, após a proibição do exercício da sua atividade, uma profissão de contacto. "O governo decidiu que não iria prestar qualquer ajuda financeira, o que é estranho porque as trabalhadoras sexuais pagam os seus impostos e a segurança social. A minha comunidade sofreu", afirmou na entrevista, antes de defender as suas posições: "É uma das vias que as pessoas têm para sobreviver e não se pode dizer que o trabalho sexual é mau só porque se está a falar desde o ponto de vista feminista. Creio que é mau que as pessoas tenham poucas oportunidades de trabalho, que se viva em pobreza porque os governos não nos tratam por igual, que haja gente a desempenhar as suas funções sob o abuso dos seus chefes ou clientes. O trabalho sexual, como trabalho, é apenas um exemplo mais". Nas Legislativas desta semana (e de acordo com os resultados já disponíveis e à luz das projeções realizadas), o BIJ1 obteve 0,7% dos votos, suficiente para eleger o seu primeiro representante em Haia.