Depois do fim do acordo nuclear com o Irão, os Estados Unidos concretizaram, esta segunda-feira, a mudança da sua embaixada de Telavive para Jerusalém. A decisão foi tomada por Donald Trump em Dezembro de 2017 para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e, apesar de ter deixado os israelitas radiantes, tem originado críticas por todo o mundo por agudizar as tensões entre Israel e Palestina.

A cerimónia de abertura ocorreu no bairro de Arnona, mesmo na fronteira entre o território israelita e cisjordano. Aqui ficará a embaixada provisória, um sítio para albergar o embaixador norte-americano até que seja encontrado o local definitivo. Entre os representantes do governo dos EUA presentes em Israel por ocasião do evento estão Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e o seu marido, Jared Kushner, ambos conselheiros do Presidente dos Estados Unidos da América.

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aprovou a decisão, afirmando que esta reflecte "o desejo dos judeus, que têm uma capital há já 3 mil anos, chamada Jerusalém".

Mas esta mudança desiludiu o mundo árabe e os aliados ocidentais. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas descreveu-o como um "estalo na cara" e referiu que os Estados Unidos da América não podem voltar a ser considerados como um intermediador honesto nas suas conversações de paz com Israel.

Porque Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel?

De acordo com a agência Reuters, Donald Trump contou, como justificação para a mudança de embaixada, que a sua administração tinha uma proposta de paz em mãos. Ao reconhecer Jerusalém como a capital do seu "aliado mais próximo" ele teria resolvido a questão da cidade, reivindicada por israelitas e palestinianos e "a parte mais difícil destas negociações".

A intenção de Trump mudar a embaixada de Israel não é nova. Tinha sido uma promessa durante a sua campanha presidencial em 2016 e pensa-se, refere o Washington Post, que o seu vice-presidente, Mike Pence, e o embaixador de Israel, David Friedman, tenham tido uma palavra na relocalização do consulado.

Apesar de antigos presidentes americanos como Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama terem tomado posições para impedir a deslocação de embaixada de Telavive para Jerusalém, Donald Trump anunciou a sua decisão a 6 de Dezembro, agindo sob uma lei criada em 1995.

O papel de Jerusalém no conflito do Médio Oriente

Para explicar as implicações desta mudança, temos de recuar até 1949. Tudo isto porque o novo edifício atravessa a Linha do Armistício israelo-árabe, um acordo assinado nesse ano entre Israel e os países árabes vizinhos. Estes territórios separavam o então oeste de Jerusalém da chamada Terra de Ninguém, capturada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e que está sob ocupação israelita desde então.

Jerusalém, por si só, é já uma cidade intimamente ligada à religião. Símbolo do Judaísmo, do Cristianismo e do Islão, tem sido palco de combates entre os seus habitantes há milhares de anos e cobiçada por povos invasores como os egípcios, os romanos, os mouros, o Império Otomano, o Império Britânico e, até há pouco tempo, pelos estados modernos de Israel e os seus vizinhos árabes, Egipto, Líbano, Síria e Transjordânia - actual Jordânia.

O governo israelita considera Jerusalém como a capital eterna e indivisível do país, apesar de esta não ser reconhecida internacionalmente devido aos conflitos com a Palestina. Os palestinianos defendem Jerusalém Este como a capital de um futuro Estado Palestiniano mas as diferentes religiões dão denominações diferentes à cidade: judeus chamam-lhe Jerusalém, ou Yerushalayim- "Cidade da Paz", em hebraico; árabes evocam o nome Al-Quds – "A Sagrada", em árabe.

Além da designação da cidade, muitos outros aspectos culturais diferem de religião para religião. Esta é ainda o principal local de peregrinação para cristãos e judeus e a terceira cidade sagrada para muçulmanos, depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita.

Actual estado da cidade de Jerusalém

O Plano de Partilha da Palestina, aprovado pelas Nações Unidas em 1947, estabeleceu o outrora território governado pelo Reino Unido como uma cidade partilhada por estados árabes e judeus, implicando que fosse administrada pela ONU.

Mas tal nunca chegou a acontecer. Quando o domínio dos britânicos acabou em 1948, as forças jordanas ocuparam a Cidade Antiga e o este árabe de Jerusalém. Israel capturou o território perdido para a Transjordânia em 1967 durante a Guerra dos Seis Dias e anexou Jerusalém ao seu país, mas este movimento nunca foi reconhecido internacionalmente.

Em 1980, o parlamento israelita promulgou a "unificação completa" da cidade de Jerusalém e definiu-a como a capital de Israel mas as Nações Unidas, mais uma vez, não confirmaram a afirmação do território. A ONU considera o este de Jerusalém como ocupado e aguarda negociações entre Israel e Palestina para a resolução dos conflitos. A Jordânia tem ainda um papel na manutenção dos locais sagrados árabes na cidade.

Mais algum país tem a sua embaixada em Jerusalém?

Depois dos Estados Unidos, também a Guatemala irá transferir a sua embaixada de Telavive para Jerusalém a 16 de Maio. O Paraguai também prevê a mudança de local no final deste mês.

Em Abril, Netanyahu afirmou em entrevista à Reuters que "pelo menos seis países" estariam "a discutir seriamente" seguir os Estados Unidos da América na sua decisão de relocalização de embaixada, embora não tenha especificado quem seriam.

Em Dezembro, 128 países votaram na Assembleia Geral das Nações Unidas para uma resolução não-vinculativa, apelando aos Estados Unidos para largar o seu reconhecimento sobre Jerusalém como nova capital de Israel. Quase metade, 63 deles, votaram para os EUA deixarem a mudança, apenas nove apoiaram Trump e os restantes absolveram-se ou não votaram.

O que pode acontecer no futuro?

Desde o anúncio da relocalização da embaixada dos EUA que palestinianos têm realizado protestos em Jerusalém, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Durante as últimas semanas, dezenas de cidadãos palestinianos foram mortos por tropas israelitas em Gaza e estes acontecimentos irão culminar na próxima terça-feira, 15 de Maio, dia em que o país lamenta o território perdido para Israel em 1948. Assinala-se o dia Nakba, quando foi fundado o Estado de Israel. Dado o 70º aniversário desta data, a mudança de embaixada dos EUA e estes protestos ganham uma significância extra na relação entre os dois países.

O ministro da Saúde da Palestina informou que, na manhã desta segunda-feira, as forças israelitas terão disparado e matado mais 37 palestinianos durante os protestos na Faixa de Gaza. Há ainda registos de 500 manifestantes feridos.

A violência entre militares israelitas e civis palestinianos tem sido um espelho das suas disparidades religiosas e culturais, sendo que a primeira Intifada, entre 1987 e 1993, e a segunda Intifada, entre 2000 e 2005, foram o ponto alto de quezílias entre os dois países.

Entretanto, em informações prestadas a órgãos de comunicação árabes, os líderes do Médio Oriente já avisaram que uma posição unilateral dos Estados Unidos a favor de Israel poderá causar instabilidade e atrapalhar as negociações de paz com a Palestina.

Portugal será um dos países ausentes na cerimónia de inauguração da embaixada norte-americana, esta segunda-feira, em Jerusalém. "Portugal não se fará representar na inauguração da embaixada dos EUA em Jerusalém", revelou, à agência Lusa, uma fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta ausência chega depois de Portugal se ter oposto à decisão dos Estados Unidos de transferir a embaixada.