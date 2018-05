O embaixador norte-americano David Friedman agradeceu a todos os presentes terem tirado tempo para irem assitir à inauguração da embaixada dos EUA em Jerusalém. A seu lado estavam Ivanka Trump e Jared Kushner, dois conselheiros do presidente dos EUA. A cerca de 100 quilómetros, na direcção sudoeste, 41 pessoas tinham morrido na Faixa de Gaza, anunciava o ministro da Saúde da Palestina.A delegação norte-americana, para além do casal Kushner-Trump, conta com o secretário de estado do Tesouro e quatro senadores republicanos.O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está também na embaixada.Ao memso tempo, milhares de palestinos manifestam-se junto à Faixa de Gaza, havendo relatos de pelo menos 41 mortos e centenas de feridos.