O sorriso rasgado na cara não enganava: Nigel Farage sente-se um enorme vencedor, depois de mais de 20 anos a lutar contra a União Europeia. Esta quarta-feira há a última votação no Parlamento Europeu sobre o Brexit e Nigel Farage foi a estrela da manhã em Bruxelas, com uma conferência de imprensa, adequadamente intitulada: Brexodus (um jogo de palavras entre "Brexit" e "Êxodo"). E avança que há três países que acredita podem vir a ser os próximos a sair da UE.

O maior proponente do Brexit começou por lembrar que há 21 anos chegou a Bruxelas com outros três eurodeputados. "Há entrada, quando aparecemos sem staff, ficaram a olhar para nós a pensar quem seríamos". Agora já ninguém tem dúvidas sobre quem ele é: o principal rosto de um movimento de cepticismo para com a UE e que sente um profundo desespero por toda a instituição.

"Durante 20 anos sempre que falei ouvi uma onda de apupos dos quais vou sentir saudades, mas neste momento não acredito de todo no projecto da União Europeia", atirou, referindo alegados desejos de controlo, falhanço na gestão e em atender às necessidades dos cidadãos. E não foi modesto quando se disse responsável pelo momento mais importante da política inglesa "desde que Henrique VIII cortou com a Igreja Católica".

Questionado sobre a possibilidade de outros países seguirem o exemplo do Reino Unido, Farage explicou que acredita que a Itália, Dinamarca e Polónia serão aqueles que irão manifestar o seu desejo de abandonar a UE. "Têm sido sucessivamente pisados e esmagados por esta instituição anti-democrática", diz.

Sobre o que irá fazer nos próximos tempos, foi perentório: escrever, falar e visitar a América no ano de eleições. "As pessoas lá conhecem-me", assegurou, explicando que têm muito a acrescentar à política daquele país.

Já à saída, respondeu aos jornalistas: "A festa acabou". Mas ainda houve tempo de alguém atirar uma pergunta que não obteve resposta: "Ainda vai continuar a receber a pensão de eurodeputado?"