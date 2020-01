Hong Kong fecha fronteiras com a China para travar coronavírus

A chefe de estado de Hong Kong , Carrie Lam, confirmou esta terça-feira que algumas fronteiras que ligam o território ao continente chinês vão ser "temporariamente" fechadas devido à rápida evolução do coronavírus . Em causa estão as ligações ferroviárias, aéreas e por ferry entre os dois territórios."Agradeço ao governo central por apoiar as nossas medidas neste tema e ao ministros da China continental por cooperarem connosco", apontou Lam aos jornalistas. Para além das fronteiras, não vão ser emitidos vistos de turismo da China continental para Hong Kong nos próximos dias.Ainda assim, serão permitidas algumas passagens entre China e Hong Kong, para que os locais que estejam no continente possam regressar a casa. Apenas serão fechadas seis passagens e serão instalados pontos de despiste da doença para que as pessoas que entrem com sintomas sejam automaticamente colocadas em quarentena.Para além da tensão global em torno desta doença, Hong Kong estará a tentar evitar uma epidemia como aquela de 2002, em que a SARS passou da China para o território e matou mais de 280 pessoas. Hong Kong é uma das cidades com mais habitantes do mundo, o que a torna ideal para a propagação de uma doença viral.Segundo os últimos números, há oito casos confirmados de infeção por coronavírus em Hong Kong e 100 suspeitos, que estão em quarentena.