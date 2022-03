Polónia expulsa 45 diplomatas russos, Moscovo ameaça retaliar

As mais lidas

Os serviços especiais da Polónia pediram ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país a expulsão de 45 diplomatas russos, com a acusação de que estarão a trabalhar para a inteligência russa e que as suas funções diplomáticas são apenas um disfarce.







Sergey Andreev Reuters

"A Agência de Segurança Interna identificou 45 cidadãos - funcionários dos serviços secretos russos e pessoas associadas a estes que têm estatuto diplomático na Polónia", afirmou o porta-voz polaco Stanislaw Zaryn.

"A lista foi reencaminhada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e inclui funcionários dos serviços especiais da Rússia e pessoas a cooperarem com eles, pessoas que conduziram atividades de inteligência contra a Polónia, mas também contra aliados nossos."

O embaixador russo em Varsóvia, Sergey Andreev, foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco e a decisão sobre a situação será anunciada ainda hoje.









"Terão de ir. Esta é uma decisão soberana do lado polaco e têm o direito da sua própria decisão", disse Andreev à saída da reunião, dando a entender que expulsão de diplomatas russos já estará fechada. Citado pela agência de notícias russa RIA, disse que há várias datas definidas para a saída destes 45 diplomatas e que o próprio não recebeu ordem de expulsão.





Em reação anterior às declarações de Andreev, a Rússia anunciou que iria retaliar se os diplomatas fossem expulsos, segundo a agência noticiosa russa RIA.