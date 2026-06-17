Polícia vietnamita salva 400 gatos de serem comidos

Numa operação contra uma rede de tráfico de carne daqueles animais.

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A polícia vietnamita apreendeu mais de 400 gatos numa operação contra uma rede de tráfico de carne daqueles animais na cidade de Ho Chi Minh, segundo grupos de proteção animal e reportagens da imprensa local.

A carregar o vídeo ... Polícia vietnamita desmantela rede que traficava carne de gato e resgata mais de 400 animais

Mais de 40 dos gatos resgatados já foram devolvidos aos seus donos após a operação que durou vários dias, na semana passada, mas dezenas dos animais morreram devido às condições precárias em que foram encontrados.

O líder de uma campanha contra o consumo de carne de cão e de gato da organização internacional "Humane World for Animals", Karanvir Kukreja, afirmou que a operação é "um lembrete alarmante da enorme escala do comércio de carne de gato no Vietname".

A polícia deteve nove suspeitos do roubo de animais e foram encontradas 45 gaiolas com cerca de 400 gatos vivos e quatro recipientes de espuma cheios de gelo com aproximadamente 80 gatos mortos, além de 21 gatos vivos noutro local.

"A triste verdade sobre este comércio é que milhares de gatos são roubados, traficados e abatidos para consumo de carne todos os meses em todo o país", disse a diretora da "Humane World for Animals", Phuong Pham.

O consumo de carne de cão e de gato é legal no Vietname, mas os vendedores precisam de licenças para comprovar a origem dos animais.

Pouco depois da proibição da carne de cão na Coreia do Sul, em 2024, o governo vietnamita comprometeu-se a introduzir alterações legislativas para proteger os animais de estimação e os direitos dos seus donos.