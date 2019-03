Pacote suspeito fecha aeroporto na Nova Zelândia

09:25

Equipas especializadas tentam determinar a natureza do objeto. Aeroporto de Dunedin foi encerrado.

Um pacote suspeito levou ao encerramento do aeroporto de Dunedin, na Nova Zelândia. Será uma mala abandonada que foi encontrada num edifício fora do terminal principal.



A polícia está no local e as equipas especializadas tentam determinar a natureza do objeto, revelaram as autoridades num comunicado, citado pela Reuters.





Em atualização