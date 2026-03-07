Trump acredita que vão morrer mais soldados americanos na guerra contra o Irão

Seis membros da reserva do exército foram mortos durante um ataque iraniano contra um centro de comando no Kuwait.
Donald Trump referiu este sábado que é provável que morram
mais soldados americanos durante a guerra. As declarações foram feitas a bordo
do Air Force One durante a viagem para a base aérea de Dover, em Delaware, onde
ocorreu a cerimónia solene da transferência dos corpos dos seis soldados
americanos mortos desde o início da ofensiva norte-americana contra o Irão, no
passado sábado.
Trump expressa preocupação com possíveis baixas americanas num conflito com o Irão
Trump foi questionado se esperava ter de voltar ao local
para mais cerimónias deste tipo, ao que respondeu: “Tenho a certeza. Detesto fazer
isto, mas faz parte da guerra”. Durante o seu primeiro mandato, o líder
norte-americano tinha referido que presenciar transferências solenes foi a “coisa
mais difícil” que teve de fazer enquanto presidente.
Este sábado Trump considerou o dia como “muito triste”, mas
afirmou estar “feliz por termos prestado homenagem” às “pessoas maravilhosas,
ótimos pais, esposas” que morreram ao serviço do exército dos Estados Unidos. Os
seis membros da reserva do exército foram mortos durante um ataque iraniano
contra um centro de comando no Kuwait e pertenciam ao 103º Comando de Apoio Logístico,
ou seja, eram responsáveis pelo alimentação, combustível, água, munições e
equipamentos de transporte.
Além do presidente norte-americano também a sua esposa e a família do vice-presidente norte-americano JD Vance estiveram presentes.