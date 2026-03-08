Irão. Estados Unidos descartam ataques a indústria petrolífera iraniana

O secretário de Estado desvalorizou ainda os relatos de asfixia em Teerão causada por uma deterioração da qualidade do ar decorrente dos bombardeamentos à capital iraniana.

Os Estados Unidos não planeiam atacar a indústria petrolífera e de gás natural do Irão, garantiu este domingo o secretário de Estado da Energia norte-americano, imputando a Israel os ataques ao setor energético iraniano.



"Não há planos para atacar a indústria do petróleo, do gás natural ou qualquer outra componente do setor energético [do Irão]. Estes são ataques israelitas", afirmou Chris Wright em entrevista à cadeia televisiva CNN, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O secretário de Estado desvalorizou ainda os relatos de asfixia em Teerão causada por uma deterioração da qualidade do ar decorrente dos bombardeamentos à capital iraniana.

"Uns poucos dias de menor qualidade do ar em Teerão não são nada comparados com o que o povo iraniano sofreu sob o regime", defendeu.

O Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khameini, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países árabes da região do Golfo Pérsico.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.