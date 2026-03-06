Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 07:07

Trump afirma que marinha e força aérea do Irão “foram destruídas”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a marinha e a força aérea iranianas foram “eliminadas” após vários dias de ataques conduzidos pelos EUA e por Israel contra alvos militares no Irão, no âmbito da escalada do conflito no Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.