Polícia espanhola captura um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI

Michael J. Pratt, um dos criminosos incluídos na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI foi detido esta sexta-feira em Madrid pela Polícia Nacional espanhola.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Michael J. Pratt foi condenado a uma pena de prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes relacionados com pornografia infantil, exploração, agressão sexual e ganhos ilícitos de mais de 16 milhões de euros. Entre 2012 e 2019 o neozelandês de 40 anos levou menores e jovens, de várias cidades dos EUA e do Canadá, a produzirem material audiovisual pornográfico.O esquema era montado através de anúncios para modelos partilhados na Internet, de seguida outras mulheres, que faziam parte do esquema e eram pagas, tratavam de fazer as jovens acreditar que as imagens e vídeos nunca seriam publicados. Muitas das vezes as jovens chegavam a ser mantidas contra a sua vontade nos locais de gravação e não tinham permissão para abandonar o local sem que a produção fosse terminada.Durante o julgamento, várias vítimas partilharam que chegaram a ser obrigadas a realizar práticas sexuais, mesmo depois de assinarem um contrato em que lhes era garantido que não teriam de o fazer.Todo o conteúdo recolhido foi partilhado em sites de pornografia e originou lucros superiores a 16 milhões de euros.Em 2019, Michael J. Pratt foi condenado a prisão perpétua e as autoridades do FBI emitiram um mandado de prisão internacional, incluindo-o na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados.Há cerca de um ano a Polícia Nacional teve indícios de que Michael J. Pratt se encontrava em Barcelona e iniciou uma investigação, apesar de várias tentativas não terem dado resultado. Os Estados Unidos também disponibilizaram recursos para que o caso ficasse resolvido, através de campanhas para a recolha de informações sobre o foragido, oferecendo uma recompensa de 100 mil dólares.Após inúmeras tentativas sem sucesso e um ano de buscas exaustivas, Michael J. Pratt foi localizado num hotel no centro de Madrid, onde estava hospedado através de uma das muitas identidades falsas que usava para tentar passar despercebido.A detenção foi feita pela Polícia Nacional com colaboração do FBI.