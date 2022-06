Diretores do Pornhub demitem-se após polémica com vídeos pornográficos de menores

O diretor executivo e o diretor de operações do site de conteúdos pornográficos Pornhub demitiram-se no seguimento da publicação, pela revista norte-americana New Yorker, de um artigo que relata as falhas no sistema de moderação de conteúdos da empresa. Tal levou à divulgação de vídeos com menores e com pessoas que não consentiram a publicação das suas imagens.