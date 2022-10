EUA exige ao México 60 extradições de narcotraficantes por ano. Saiba quem são os prioritários

Os fundadores do cartel Los Zetas, a mão direita de 'El Mencho' do cartel CJNG e Caro Quintero estão entre os prioritários. Todos estão detidos em prisões mexicanas. Dados fazem parte dos Sedena Papers, que divulgaram emails do Ministério da Defesa mexicano.