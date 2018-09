Relacionado Starbucks pede desculpas pela detenção de dois homens negros Vídeo ensina negros brasileiros a sobreviver à polícia no Rio de Janeiro



Há quatro anos que Guyger pertence à polícia. Está suspensa enquanto o caso é investigado.



Allison Jean, a mãe de Botham, já questionou: "Teria sido diferente se ele fosse um homem branco? Teria ela reagido de maneira diferente? Ela [Amber Guyger] tirou-me a vida, tirou a minha própria vida." Botham Jean, morto pela agente da polícia, tinha 26 anos. Era de St. Lucia, e desde que se diplomou pela Universidade Harding, trabalhava na consultora PwC. Lee Merritt, o advogado da família de Jean, lamenta que Amber Guyger ainda não tenha sido detida. "A família sente-se frustrada. Lamenta muito que nada ainda tenha acontecido. Acreditamos que tal não ter ocorrido é uma prova de tratamento diferencial dos agentes da polícia", afirmou.Há quatro anos que Guyger pertence à polícia. Está suspensa enquanto o caso é investigado.Allison Jean, a mãe de Botham, já questionou: "Teria sido diferente se ele fosse um homem branco? Teria ela reagido de maneira diferente? Ela [Amber Guyger] tirou-me a vida, tirou a minha própria vida."

Amber Guyger, a agente que matou um homem negro dentro da casa dele em Dallas, EUA, tinha estado envolvida noutro tiroteio em 2017. No dia 6, quinta-feira, Amber enganou-se no andar e chegou a uma porta que pensou ser a sua. Não se sabe de que maneira interagiu com Botham Jean, o legítimo dono da casa, mas acabou por alvejá-lo mortalmente.Guyger ainda não foi detida, só suspensa enquanto decorre uma investigação ao caso. Contudo, a agente não estava de serviço naquela noite: tinha ido para casa.Em 2017, Guyger feriu um suspeito com arma de fogo na sequência de uma luta. De acordo com o inquérito da polícia, o suspeito Uvaldo Pérez tentou apropriar-se de um taser e foi alvejado. Escapou só com ferimentos. Na altura, as acusações contra Amber foram arquivadas.